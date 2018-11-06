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حوادث

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين في خلية وزارة الداخلية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
متهمين
متهمين
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى اتهامهما مع آخرين علي رأسهم منصور أبو جبل و12 أمين شرطة آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية وزارة الداخلية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
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