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عاملون بشرم الشيخ: منتدى شباب العالم صاحب المقام الأول في عودة السياحية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
عرض برنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، بعض اللقطات مع أحد أصحاب الأنشطة التجارية والسياحية داخل مدينة شرم الشيخ.

وقال فؤاد نصر ، صاحب بازار ،  إن الفترة الماضية شهدت مدينة شرم الشيخ ركودا حادا ، لعدم وجود حركة سياحية ، مضيفا أنه منذ انعقاد مؤتمرات شباب العالم ، أصبحت السياحية تعود بشكل جذاب وانطلاقة الأسواق والمحلات في الانتعاش من جديد .

وأضاف روماني لبيب صاحب محل جلود ، إن منتدي شباب العالم ، ساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة داخل شرم الشيخ ، بالإضافة إلى بدء انتظام الرحلات السياحية من جديد.

وأوضح هاني جلال أحد مديري مطاعم شرم الشيخ ، أن جميع الأماكن داخل المدينة أصبحت كاملة بشكل لم نلاحظه من قبل ، مؤكدا أن منتدي شباب العالم صاحب المقام الأول في عودة السياحة من جديد.
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