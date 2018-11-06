عاملون بشرم الشيخ: منتدى شباب العالم صاحب المقام الأول في عودة السياحية

عرض برنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، بعض اللقطات مع أحد أصحاب الأنشطة التجارية والسياحية داخل مدينة شرم الشيخ.



وقال فؤاد نصر ، صاحب بازار ، إن الفترة الماضية شهدت مدينة شرم الشيخ ركودا حادا ، لعدم وجود حركة سياحية ، مضيفا أنه منذ انعقاد مؤتمرات شباب العالم ، أصبحت السياحية تعود بشكل جذاب وانطلاقة الأسواق والمحلات في الانتعاش من جديد .



وأضاف روماني لبيب صاحب محل جلود ، إن منتدي شباب العالم ، ساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة داخل شرم الشيخ ، بالإضافة إلى بدء انتظام الرحلات السياحية من جديد.



وأوضح هاني جلال أحد مديري مطاعم شرم الشيخ ، أن جميع الأماكن داخل المدينة أصبحت كاملة بشكل لم نلاحظه من قبل ، مؤكدا أن منتدي شباب العالم صاحب المقام الأول في عودة السياحة من جديد.

