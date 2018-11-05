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برلمان

الاحتياجات الخاصة بالوفد تبحث بلاغات ذوي الإعاقة ضد المحصلين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:06 م
ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة
معتز الخصوصى
قام محمد إسماعيل ومصطفى عبد الهادي عضوا اللجنة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد، بزيارة إلى هيئة النقل العام بمدينة نصر، للبحث في البلاغات المقدمة من ذوي الإعاقة بشأن المعاملة السيئة من قبل المحصلين وعدم اعترافهم بكارنيه الإعاقة المصدق عليه من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتحديد بطاقة المكفوفين الخاصة بالمواصلات مع مسئولي الهيئة.

والتقى أعضاء اللجنة، عاطف لطفي مدير إدارة تخطيط التشغيل، وتم عرض المشكلة عليه، وذكرا انه أكد لهما أن كارنيه بطاقة المكفوفين يسري العمل به ومجانا على المكفوفين ومرافقيهم، وبالنسبة لباقي الإعاقات الحركية يصدر لهم كارنيه من هيئة النقل العام، وأنه تم توقيع جزاءات على بعض المحصلين بسبب ذلك.

وطالبت اللجنة بإجراءات حاسمة، وقوانين رادعة لهؤلاء المحصلين، وحسن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
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