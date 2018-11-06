خالد يوسف يحضر مع السبكى فيلم السر 21

يقوم حاليا المخرج خالد يوسف بالتحضير لفيلمه الجديد "السر 21" وذلك بعد إنهاء التعاقد مع المنتج محمد السبكى حيث يقوم بترشيح الأبطال ومعاينة أماكن التصوير.



ويعد هذا الفيلم هو التجربة السينمائية الأولى التي تجمع "السبكي" بخالد يوسف، بالرغم من نشاط الثنائي الكبير في السينما، حيث إن جميع أعمال خالد يوسف التي قدمها خلال مسيرته كانت من إنتاج شركة "مصر العربية" أو المنتج محمد حسن رمزي، أما "السبكي" فنوعية الأعمال التي يقدمها والتي تمتاز بخلطة تجارية لا تتماشى مع فكر خالد يوسف، لذلك ستكون هذه التجربة مختلفة ومميزة نظرًا لهذا التعاون.



وجاءت استعانة خالد يوسف بـ"السبكي" بعد آخر تجاربه السينمائية "كارما" الذي عاد من خلاله للسينما بعد غياب 6 سنوات وفيلم "السر 21" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي ومصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن.