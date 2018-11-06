الحكم على متهم فى أحداث شغب عين شمس

تصدر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم فى إعادة محاكمة المتهم أحمد عيد ربيع بقضية "أحداث عين شمس".



يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.



وكان المتهم واجه إتهامات بأنه وآخرين فى غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس، انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح، عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابى.