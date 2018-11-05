أعضاء اللجنة النوعية للمرأة بالوفد يزورون مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى المعادي.. صور

زار أعضاء اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد برئاسة الدكتورة منال العبسي مصابي العمليات الإرهابية في سيناء من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أداء واجبهم الوطنى ويخضعون لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي.



ووجهت الدكتورة منال العبسي ، الشكر والتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة الذين قدموا حياتهم فداء الوطن، قائلة: من الواجب علينا أن نزور ابطال مصر ونطمئن على صحتهم ونؤكد لهم أن جموع الشعب المصرى تقف خلفهم وتدعمهم وتقدر تضحياتهم .



وقالت العبسي في بيان لها ، إن مصر لم ولن تنسى شهداءها والمحاربين القدامى حتى بعد مضى 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة ، الأمر الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيده باعتباره عقيدة مصرية أصيلة ليست بجديدة وان مضى السنوات أو العقود أو سقوط المزيد من الشهداء الأبرار لن ينسينا فى يوم من الأيام ما قدمه هؤلاء الأبطال من بطولات لتحرير وطنهم.



وأضافت أن ما شعرت به من رجال العسكرية المصرية الذين شاركوا في نصر أكتوبر العظيم نابع من اخلاصهم للوطن ، مؤكدة علي أنهم لا يزالون قادرين على العطاء السياسي والعسكري والفكري والمجتمعي لحفظ وطنهم الغالى من اى تهديدات ومع انه ومن المعروف ان حالة الحرب ينتج عنها حالة من الشفافية إلا أن كافة أبطال القوات المسلحة المصابين اثناء حرب أكتوبر او العمليات الارهابية لم يمروا بحالة من الضعف النفسي، حتى في حالة الإصابة والجروح الخطيرة ، بل إن روحهم المعنويه مرتفعة الى عنان السماء .



وأشارت رئيس اللجنة النوعية للمرأة، إلى أن المصابين أكدوا إصرارهم للعودة مرة أخري للعمل في سيناء وتطهيرها من الجماعات الإرهابية والثأر لزملائهم الشهداء الذين اغتالتهم يد الإرهاب.