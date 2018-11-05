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أخبار البلد

سبلة: على الصحفي التأكد من مصدر أخبار السوشيال ميديا قبل نشرها

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد الكاتب الصحفي مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية، أنه من الصعب السيطرة على الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا على العاملين في الصحافة والإعلام توخي الحذر أثناء التعامل معها.

وأضاف سبلة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصحفي عليه اتباع عدد من العوامل الهامة قبل تداول أي أخبار أو تصريحات من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها التأكد من المصدر هاتفيا أو من خلال مقابلة شخصية قبل نشر الخبر.

وتابع: من ضمن هذه القواعد أيضا ألا يتم تداول أي أخبار إلا من خلال الصفحات الموثقة، لأنها تكون أكثر مصداقية، موضحا أن الصحفي عليه أن يكون أكثر دقة، وعدم الوقوع في فخ الأجندات التي تسعى لتخريب البلد.
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