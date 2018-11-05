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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:56 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، صورا تظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تدريبه القوات الخاصة الغانية على أعمال مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقبل اليوم، وزيرة الخارجية الغانية، وبحث معها سبل دعم العلاقات بين البلدين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التدريبات استمرت لمدة 3 أيام، فيما أعربت الحكومة الغانية عن بالغ شكرها لإسرائيل على تعاونها في تدريب القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ولفتت الهيئة إلى أن البعثة الإسرائيلية سافرت إلى غانا في شهر سبتمبر الماضي، وقامت بتدريب القوات الخاصة بالجيش.
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
الجيش الإسرائيلي يدرب القوات الخاصة في غانا .. صور
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