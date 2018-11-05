سعد الهلالي: قناة دينية تزعم وجود كرامات للشيخ الدردير تشفي المرضى

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن أن قناة فضائية دينية شهيرة -رفض ذكر اسمها- زعمت أن علماءها الذين يعملون بها علمهم لدُني ينزل من السماء وعندهم كرامات.



وأضاف «الهلالي» خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم» المُذاع على فضائية «ten»، أن هذه القناة زعمت أن الشيخ أحمد الدردير، أحد أبرز الفقهاء والأصوليين من أهل السنة والجماعة، درس الفقه على جميع المذاهب، ولكنه كتب الفقه المالكي فقط.



وأوضح أن القناة زعمت أيضًا أن الشيخ «الدردير» كان يذهب له المرضى ليقوم بشفائهم، كما كان يكشف عن مرتكبي الجرائم دون تحقيقات أمنية.