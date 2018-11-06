عضو تنسيقية الأحزاب يوضح أهمية اللجنة القومية الخاصة بوسائل التواصل

قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب حماة الوطن، إن فاعليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ شهدت العديد من الجلسات النقاشية المهمة.



وأضاف فيصل فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مشاركتة فى جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" أن الدولة تسعى للحفاظ على آليات حوكمة "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" التي تؤهلها لتكون مؤسسة وطنية جديرة بإعداد الكوادر والقيادات المصرية، والعمل على تطوير تجربة الأكاديمية لانتقاء العناصر الشبابية الواعدة وفق معايير الكفاءة والتميز حتى تستفيد منهم الدولة في المناصب القيادية، إضافة إلى تأكيده على أن تظل الاكاديمية مواكبة ومسايرة للحداثة فى المستقبل.



وتابع "فيصل" خلصت هذه الجلسة علي بتوصية قيام مصر بتأسيس مدينة شباب أفريقية بها بحيث تكون ملتقى للتواصل والتعارف وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف شباب القارة السمراء بصفة مستمرة وذلك بالتوازى مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقي العام القادم".



وأضاف"عضو تنسيقية الاحزاب" أن من الجلسات المهمة التى عقدت اليوم جلست "وسائل التواصل الاجتماعي" لافتا إلى أن الرئيس السيسى أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة قومية بحثية لصياغة إستراتيجية للتأقلم مع وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي وتعظيم الاستفادة منها، بما فيها من خلال العمل على بناء الشخصية القادرة على مواكبة التطور التكنولوجي والتعامل معه بشكل آمن.