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محافظات

بلاغ من مدير اجتماعي النادي المصري ضد شركة الكهرباء بسبب قطع التيار

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
قطع التيار
قطع التيار
كتب محمد الغزاوى
حرر اللواء نادر مراد مدير النادي الاجتماعي للنادي المصري بفرع الضواحي، بلاغا ضد شركة الكهرباء بسبب قطع التيار الكهربائي عن النادى، أمس، ونقطة الحملة الرئاسية 100 مليون صحة لفيرس سى والأمراض غير السارية.

وقال نادر مراد في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه فوجئ مساء أمس وأثناء مباشرة فاعليات حملة 100 مليون صحة بمقرها الدائم بالنادي، بقطع التيار الكهربي مما أثار الذعر بين المواطنين وأعضاء النادي المتواجدين داخل العيادة وخارجها لإجراء الفحص وغالبيتهم من السيدات يرافقهم أبنائهم.

وأضاف مراد أنه أجرى على الفور اتصالات مع الشركة بسبب وجود عطل إلا أنه فوجئ بأن أحد المهندسين التابعين الشركة قام بفصل التيار بدعوى وجود متأخرات مالية على استاد النادى.

وأوضح مراد أنه طالب الشركة بإعادة التيار نظرا لانفصال علاقة النادى الاجتماعي عن الاستاد كونهما يقعان في دائرتين منفصلتين ولكل منهما إدارته الخاصة ومعاملاته ومخصصاته وهو ما لا يستدعي فصل التيار دون سابق إنذار كون النادى اجتماعي ويضم أعضاء ولاعبين في مختلف الألعاب والأنشطة إضافة إلي وجود عيادة دائمة لمشروع 100 مليون صحة الرئاسي.

وأشار مدير النادى إلى أن الشركة رفضت إعادة التيار مما استدعي إلي تحرير بلاغ عقب طلب النجدة واتخاذ الإجراءات وتحرير محضر بقسم شرطة الضواحي بالواقعة وتحميل المتسبب في قطع التيار تبعيات وعواقب تعطيل عمل الحملة وترويع وذعر الأعضاء والأطفال.

وكشف مراد عن أن الشركة أعادت التيار فور إبلاغهم بتحرير محضر رسمي بالواقعة، مؤكدا أنه يرفض التنازل والاستمرار في إجراءات البلاغ.
بلاغ من مدير اجتماعي النادي المصري ضد شركة الكهرباء بسبب قطع التيار
بلاغ من مدير اجتماعي النادي المصري ضد شركة الكهرباء بسبب قطع التيار
بلاغ من مدير اجتماعي النادي المصري ضد شركة الكهرباء بسبب قطع التيار
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