ننشر أسماء الطلاب المتقدمين لانتخابات اتحاد الطلاب بدار علوم القاهرة

أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الكشوف المبدئية لأسماء الطلاب المتقدمين لانتخابات إتحاد الطلاب حتى الان.



وأشار وليد محمد مدير العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للانتخابات ١٤٣ تم قبولهم من أصل ١٥١ سحبوا استمارات التقديم.



و تعلن يوم الأربعاء 7 نوفمبر الجاري الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لإنتخابات طلاب جامعة القاهرة للعام الجامعي 2018/2019، وذلك بعد فحص الطعون، لتبدأ الدعاية الإنتخابية للطلاب المرشحين في اليوم التالي مباشرة .



وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور قوائم أسماء الطلاب الذين ترشحوا للانتخابات حتى الان بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة