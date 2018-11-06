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حوادث

تجديد حبس 3 سيدات لاتهامهن بسرقة المواطنين

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
حبس
حبس
محمد العيسوي
جدد قاضي المعارضات حبس 3 سيدات 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهن، لاتهامهن بسرقة المواطنين.

كان ضباط قسم مكافحة جرائم النشل بالقاهرة القوا القبض على ٣ سيدات مسجلات خطر سرقات ونشل وبحوزتهن 3 حوافظ نقود بداخلها 1850 جنيها و3 هواتف محمولة، حلق ذهب مجهولة المصدر.

بمناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب " المغافلة والاحتكاك " وأن المضبوطات حيازتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي ( جارى التوصل لمالكيها ).

واعترفن بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.
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