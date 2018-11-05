بعد تصدر محمود علاء هدافي الدوري.. أشهر 5 مدافعين تسجيلا للأهداف حول العالم

لم تكن ظاهرة تسجيل الأهداف من قبل المدافعين وتصدر ترتيب جدول الهدافين أمرًا غريبًا في عالم كرة القدم، لكن في الدوري المصري وعالم المستديرة هو أمر نادر حدوثه.



وتصدر محمود علاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفه في مرمى حرس الحدود اليوم وفيما يلي نعرض أهم المدافعين ملكوا الحس التهديفي طوال مسيرتهم.



فرناندو هييرو

سجل هييرو 163 هدفًا خلال مسيرته مع المنتخب الإسباني 89 مباراة ومع ناديه 439 مباراة.



وأنهى هييرو مسيرته من بوابة نادي بولتون الإنجليزي عام 2005، متوجًا بالعديد من الألقاب منها خمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وتوج ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا، وحمل لقب كأس ملك إسبانيا،



لوران بلان

سجل لوران بلان في مسيرته كمدافع 152 هدفًا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.



بول برايتنر

سجل برايتنر 131 هدفًا مع جميع الأندية التي لعب لها إلى جانب منتخب بلاده، انتهت مسيرة برايتنر في موسم 1982-1983 نتيجة إصابة بعد تدخل لاعب هامبورغ عليه في الدوري الألماني حينها.



رونالد كومان

كومان سجل 253 هدفًا مع الأندية التي لعب لها انطلاقًا من نادي خرونجين الهولندي مرورًا بأياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن وبرشلونة الإسباني قبل أن ينهي مسيرته في نادي فينورد روتردام الهولندي عام 1997.



دانييل بارسيلا

سجل بارسيلا 175 هدفًا من أصل 451 مباراة في تاريخ احترافه كرة القدم، وهو ثاني أكثر مدافع تسجيلًا بعد كومان، كان بارسيلا في الـ 25 عامًا عندما قاد منتخب بلاده لحمل كأس العالم عام 1978.