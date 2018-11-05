ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعد تصدر محمود علاء هدافي الدوري.. أشهر 5 مدافعين تسجيلا للأهداف حول العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
لم تكن ظاهرة تسجيل الأهداف من قبل المدافعين وتصدر ترتيب جدول الهدافين أمرًا غريبًا في عالم كرة القدم، لكن في الدوري المصري وعالم المستديرة هو أمر نادر حدوثه.

وتصدر محمود علاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفه في مرمى حرس الحدود اليوم وفيما يلي نعرض أهم المدافعين ملكوا الحس التهديفي طوال مسيرتهم.

فرناندو هييرو
سجل هييرو 163 هدفًا خلال مسيرته مع المنتخب الإسباني 89 مباراة ومع ناديه 439 مباراة.

وأنهى هييرو مسيرته من بوابة نادي بولتون الإنجليزي عام 2005، متوجًا بالعديد من الألقاب منها خمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وتوج ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا، وحمل لقب كأس ملك إسبانيا،

لوران بلان
سجل لوران بلان في مسيرته كمدافع 152 هدفًا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.

بول برايتنر
سجل برايتنر 131 هدفًا مع جميع الأندية التي لعب لها إلى جانب منتخب بلاده، انتهت مسيرة برايتنر في موسم 1982-1983 نتيجة إصابة بعد تدخل لاعب هامبورغ عليه في الدوري الألماني حينها.

رونالد كومان
كومان سجل 253 هدفًا مع الأندية التي لعب لها انطلاقًا من نادي خرونجين الهولندي مرورًا بأياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن وبرشلونة الإسباني قبل أن ينهي مسيرته في نادي فينورد روتردام الهولندي عام 1997.

دانييل بارسيلا
سجل بارسيلا 175 هدفًا من أصل 451 مباراة في تاريخ احترافه كرة القدم، وهو ثاني أكثر مدافع تسجيلًا بعد كومان، كان بارسيلا في الـ 25 عامًا عندما قاد منتخب بلاده لحمل كأس العالم عام 1978.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي: هنعمل 250 ألف فصل ونوفر الـ 130 مليار جنيه

السكك الحديدية: رسوم دخول بالمحطات لغير المسافرين.. فيديو

درة تنشر صورة لها في طفولتها

مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف من مسرب لقطة تي شيرت وليد أزارو

7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

وزير سياحة لبنان: سأذهب للسفارة المصرية للاعتذار.. وأرسلت بيان تكذيب للصحيفة

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس أول مفاعل نووي

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو

بنص اللوائح.. عقوبة وليد أزارو واجبة النفاذ والاستئناف مرفوض

أحمد موسى يشكر المعلق التونسي عصام الشوالي.. فيديو

تعليق ناري من جمال الغندور على قرار CAF بإيقاف وليد أزارو مباراتين

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مميش: افتتاح مركز لتدريب العمالة بالعين السخنة الشهر المقبل.. فيديو
أمير كرارة: عفريت ضربني في الشارع بـ شاكوش ..فيديو
مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟