محمد عبد النعيم: بعض المنظمات تمد العالم بمعلومات كاذبة ضد مصر

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن منتدى شباب العالم الذي يقام الآن بشرم الشيخ يساعد في الحفاظ على هوية الدولة المصرية.





وأكد " عبد النعيم"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المنتدى يساهم في تقديم الصورة الحقيقة للإنجازات المصرية التي حدثت في الفترة الأخيرة.





واستنكر تعاون قلة من المصريين مع الأجهزة والمخابرات للدول الاجنبية؛ لافتًا إلى أن هناك بعض المنظمات تعمل على مد العالم الخارجي بمعلومات كاذبة ضد مصر.