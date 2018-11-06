أحمد عز ومحمد الشرنوبى وأحمد فلوكس فى الإسماعيلية لهذا السبب

يكثف المخرج شريف عرفة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الممر" والذى يقوم ببطولته أحمد عز فى مدينة الإسماعيلية حيث من المقرر أن يتم عرض الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل ويشارك فى تصوير هذه المشاهد محمد الشرنوبى وأحمد فلوكس اللذين يقضيان أسبوعا هناك.



وتدور أحداث "الممر" عن قصة أسطورة الصاعقة المقاتل إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 صاعقة، ولد بمركز بلقاس محافظة الدقهلية يوليو 1931، والتحق بالكلية الحربية عام 1951، وانضم لسلاح المشاة فى منطقة "أبو عجيلة" ثم بنى أول قوة للصاعقة المصرية، عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر 1956، فى تلك الحرب كانت أهم مراحله فى العسكرية المصرية، لتأتي حرب اليمن؛ ويتولى خلالها منصب قائد كتيبة الصاعقة.



"الممر" بطولة كل من أحمد رزق، هند صبرى، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، وآخرين، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، وإخراج شريف عرفة.