سعد الهلالي: الرئيس السيسي يطالب بثورة فكرية في الخطاب الديني

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري لديه إصرار حقيقي على تطوير الخطاب الديني.





وأضاف «الهلالي»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «تن»، أن الرئيس السيسي صرح حينما كان وزيرًا للدفاع بوجود مشكلة في الخطاب الديني، الأمر يستلزم تنقيته من الفتاوى المتشددة والمتطرفة.





ونوه بأن الرئيس السيسي يطالب بثورة فكرية في الخطاب الديني، لافتًا إلى أن من حق كل مواطن أن يختار دينه، ولا يجب أن يضع الإنسان مؤسسة أو جماعة أو مرشدًا بينه وبين الله.