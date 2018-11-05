ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

سعد الهلالي: الرئيس السيسي يطالب بثورة فكرية في الخطاب الديني

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري لديه إصرار حقيقي على تطوير الخطاب الديني.

وأضاف «الهلالي»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «تن»، أن الرئيس السيسي صرح حينما كان وزيرًا للدفاع بوجود مشكلة في الخطاب الديني، الأمر يستلزم تنقيته من الفتاوى المتشددة والمتطرفة.

ونوه بأن الرئيس السيسي يطالب بثورة فكرية في الخطاب الديني، لافتًا إلى أن من حق كل مواطن أن يختار دينه، ولا يجب أن يضع الإنسان مؤسسة أو جماعة أو مرشدًا بينه وبين الله.

loading...

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

أول قرار من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك الصعب على حرس الحدود

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

وزير الدفاع التركي يزور جزيرة سواكن السودانية بالبحر الأحمر

أسلحة الأهلي تتساقط قبل الوصول إلى رادس

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو
التضامن تكشف أسباب الزيادة السكانية ..فيديو
النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟