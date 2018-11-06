تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة متعلقات ضابط شرطة

جدد قاضي المعارضات، حبس سائقين وكهربائى 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه، بتهمة سرقة متعلقات ضابط شرطة وسلاحه الميرى.



و أمرت النيابة، بإرسال المضبوطات من أسلحة وذخائر إلى خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين س. ع سائق وب. ح سائق وع. ح كهربائى كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المواطنين حيث تمكنوا من سرقة حقيبة يد ملك المجنى عليه أحمد حشمت ضابط شرطة أثناء سيره فى المنيل بمصر القديمة.

