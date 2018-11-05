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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي يضع يده على مواطن الخلل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه الشعب بالأزمات الحقيقية التي تقف أمامه، مشيرًا إلى أن مشكلتنا تكمن في الحرج من مواجهة أنفسنا بالأزمات الحقيقية التى تعوقنا.

وأضاف "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن السيسي وضع الشعب أمام مسؤولياته، وهذه نقطة إيجابية تحسب له، من خلال وضع يده على مواطن الخلل الحقيقية في المجتمع.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هذا يتجلى في حديث السيسي اليوم، عن التوك توك، وما تسبب فيه من أزمات، خاصة عند الشباب، وحالة الكسل التي ألصقها بهم.
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