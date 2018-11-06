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فن

عرض فيلم Aquaman بطولة جايسون موموا .. 21 ديسمبر المقبل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم Aquaman، بطولة جايسون موموا، عرضه فى 21 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض العالمية.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلًا للعالم.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.
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