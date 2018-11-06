تجديد حبس عاطل لحيازته 1.6 كيلو فودو في المرج

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بحيازة 1.600 كيلو من مخدر الفودو و9 أقراص مخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.



تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط "أحمد ش م" 31 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمنطقة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1.600 كيلو، و9 قرص مخدر، ومبلغ 265 جنيها، هاتف محمول.



وبمواجهته بالتحريات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

