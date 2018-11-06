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برلمان

همام العادلى: تصويب الرئيس أخطاء قانون الجمعيات الأهلية أمر صحي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
محمود فايد
قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول قانون الجميعات الأهلية، وما تضمنه من عوار خلال مناقشات منتدى شباب العالم، والسعي نحو تشكيل لجنة لدراسته من جديد بشأن المواد المختلف عليها، أمر صحى.

وأكد العادلي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تصويب الخطأ أمر طبيعى، وحديث الرئيس بشأن قانون الجميعات الأهلية تصويب للخطأ، وهذا أمر ندعمه، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يخطئ البشر ويتم تصحيحه بالتوافق بما يخدم المصلحة العامة والمجتمع المدنى.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن استجابة الرئيس للمعترضين على القانون، تؤكد جديته نحو الاستماع للآخر، وفى القلب منهم الجمعيات الأهلية المنوط بها العمل بالمجتمع الأهلى بجميع صوره وأشكاله، مشيرا إلى أن القانون صدر من قبل مجلس النواب فى ظروف معينة، وإذا تغيرت هذه الظروف من الطبيعى أن يتم تغيير هذا القانون.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناقشات منتدى شباب العالم، بنسخته الثانية، قد أعاد الروح نحو قانون الجمعيات الأهلية، الذى أثار الجدل الواسع بأوساط المجتمع المدنى طوال الشهور الماضية داخليا وخارجيا، منذ إقراره ونشره بالجريده الرسمية، بعد الموافقه عليه من قبل البرلمان، وذلك بحديث الرئيس بشكل علنى عن القانون وإصابته بعوارات، تؤثر على عمل المجتمع المدنى.

وأبدى الرئيس السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وكانت الفتاة "يوستينا ثروت" وجهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".
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