ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شذى حسون تسافر إلى المغرب للتحضير لحفل زفافها

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
سعيد فراج
سافرت الفنانة العراقية المغربية شذى حسون إلى المغرب مؤخرًا مع عدد من أصدقائها وهم الاعلامية مريم سعيد ومصممة الازياء سلمى بن عمر والطبيب مجد ناجي والفنانة فاتي جمالي، من أجل التحضير لحفل زفافها.

وظهرت شذى حسون مع المخرج اللبناني جو بو عيد في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، حرص فيه "جو" على المباركة لـ "شذى"، وأنه متواجد لحضور عُرسها في المغرب خلال الفترة المُقبلة.

كانت شذى حسون قد طرحت أغنيتها الجديدة "أحسك امي" حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى الجديد بعد التعاقد بين الشركة وتطبيق الموسيقى الجديد.

وينتظر أن تطرح روتانا كليب الأغنية بعد أن تأخذ الأغنية وقتها ليستمع لها جمهور شذى حسون خلال الفترة المُقبلة، إذ حققت الأغنية ردود أفعال جيدة بين المستمعين. 

الكليب تم تصويره على مدار يومين في منطقه بيت الدين الأثرية بلبنان، وتدور فكرته حول قصة حب ألف ليلة وليلة ممزوجة بالتراث المغربي.
loading...

ترشيحاتنا

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

فى الملعب وش السعد.. الثنائي محسن على موعد تاريخى مع الأهلي فى رادس

الزمالك يدرس معاقبة كهربا بعد مهاجمته جهاز المنتخب

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

هشام الخلصي.. قصة المذيع الذي حاول إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي

شاهد.. لحظة وفاة ممثل بسكتة قلبية بعد رفعه بحبل مشنقة في حفل هالوين

ضياء السيد: تصرف وليد أزارو في لقاء الذهاب أمام الترجي تفكير ساذج

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس أول مفاعل نووي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو
التضامن تكشف أسباب الزيادة السكانية ..فيديو
النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟