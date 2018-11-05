شذى حسون تسافر إلى المغرب للتحضير لحفل زفافها



الكليب تم تصويره على مدار يومين في منطقه بيت الدين الأثرية بلبنان، وتدور فكرته حول قصة حب ألف ليلة وليلة ممزوجة بالتراث المغربي.

سافرت الفنانة العراقية المغربية شذى حسون إلى المغرب مؤخرًا مع عدد من أصدقائها وهم الاعلامية مريم سعيد ومصممة الازياء سلمى بن عمر والطبيب مجد ناجي والفنانة فاتي جمالي، من أجل التحضير لحفل زفافها.وظهرت شذى حسون مع المخرج اللبناني جو بو عيد في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، حرص فيه "جو" على المباركة لـ "شذى"، وأنه متواجد لحضور عُرسها في المغرب خلال الفترة المُقبلة.كانت شذى حسون قد طرحت أغنيتها الجديدة "أحسك امي" حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى الجديد بعد التعاقد بين الشركة وتطبيق الموسيقى الجديد.وينتظر أن تطرح روتانا كليب الأغنية بعد أن تأخذ الأغنية وقتها ليستمع لها جمهور شذى حسون خلال الفترة المُقبلة، إذ حققت الأغنية ردود أفعال جيدة بين المستمعين.