جمارك دمياط تحبط تهريب قطع أثرية مصدرة للمغرب.. صور

أحبطت جمارك دمياط برئاسة عماد الدنون، محاولة تهريب كميات من المقتنيات الأثرية عبارة عن 4 قطع منسوجات مطرزة بخيوط معدنية مكتوبة بآيات قرآنية ومجموعة من الأطباق الخزفية تعود للعصر الإسلامي، كانت مخبأة داخل حاوية مصدرة لـلمغرب.



ذكرت مصادر جمركية أن الشحنة من واقع مستنداتها كانت عبارة عن حاوية أثاث خشبي، إلا أن المعاينة أثبتت وجود المضبوطات.



وتم تشكيل لجنة جمركية من (طارق وهدان، محمد عبده العزيز يوسف،محمود نبيه الزيات، وقاسم محمد عبد المجيد، نبيل علي بدر،صفاء لاشين، أيمن الدسوقي، عبد الحي أبو الروس، السيد عبد الكريم، مصطفى يوسف، أحمد شمس الدين، كمال النجار، عادل شعبان، محمد السعيد، هشام ابو الدهب، هيثم الأطروش، أمجد حلمي، جمال حافظ ).



وحررت اللجنة محضرا بالواقعة والاحالة للجنة أثرية مختصة للوقوف علي أثرية المضبوطات وابلاغ الجهات المختصة.



