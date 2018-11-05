حفيد نيلسون مانديلا: فخور بتنظيم منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

قال زندوا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، إن منتدى شباب العالم إنجاز رائع وعظيم، لأنه يهتم بالشباب الذين يعتبروا دعائم أي دولة، مضيفًا أن مصر تتحرك تجاه الطريق الصحيح من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.



وتابع حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن المجتمعات الأفريقية عانت طويلًا من الكثير من المشكلات التي يمكن التغلب عليها من خلال الحوار، لافتًا إلى أن جنوب أفريقيا كانت نموذجًا لإدماج كل الطوائف في المجتمع من أجل تقدم الدولة وتنميتها.



ولفت إلى أن عودة مصر لأفريقيا خلال الفترة الأخيرة خطوة إيجابية، متمنيًا حذو باقي الدول حذو مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه فخور بتنظيم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي نجح بشكل كبير.



وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفدا رسميا، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.