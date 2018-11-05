ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حفيد نيلسون مانديلا: فخور بتنظيم منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:17 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال زندوا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، إن منتدى شباب العالم إنجاز رائع وعظيم، لأنه يهتم بالشباب الذين يعتبروا دعائم أي دولة، مضيفًا أن مصر تتحرك تجاه الطريق الصحيح من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وتابع حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن المجتمعات الأفريقية عانت طويلًا من الكثير من المشكلات التي يمكن التغلب عليها من خلال الحوار، لافتًا إلى أن جنوب أفريقيا كانت نموذجًا لإدماج كل الطوائف في المجتمع من أجل تقدم الدولة وتنميتها.

ولفت إلى أن عودة مصر لأفريقيا خلال الفترة الأخيرة خطوة إيجابية، متمنيًا حذو باقي الدول حذو مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه فخور بتنظيم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي نجح بشكل كبير.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفدا رسميا، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
loading...

ترشيحاتنا

السعر مذهل.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي في القيمة السوقية

كهربا يوجه رسالة غضب لـ أجيري بعد هدفه فى مرمى حرس الحدود

بعد تصدر محمود علاء هدافي الدوري.. أشهر 5 مدافعين تسجيلا للأهداف حول العالم

زوجة جروس تتواجد في مقصورة بتروسبورت لدعم الزمالك..صور

أسلحة الأهلي تتساقط قبل الوصول إلى رادس

تعليق صادم لـ حسن المستكاوى بعد قرار إيقاف وليد ازارو

أول قرار من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك الصعب على حرس الحدود

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

شاهد... لحظة تتويج محمد إيهاب بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال

رسالة قوية من الرياضة المصرية والتونسية لجماهير الأهلي والترجي

لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الحرس .. فيديو

إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي بعد اتهامها بخطف طفل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مميش: افتتاح مركز لتدريب العمالة بالعين السخنة الشهر المقبل.. فيديو
أمير كرارة: عفريت ضربني في الشارع بـ شاكوش ..فيديو
مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟