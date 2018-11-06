ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

محاكمة سفاح الجمالية وآخرين.. اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
شعار النيابة - أرشيفية
شعار النيابة - أرشيفية
رامى المهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لحضور محامي المتهم الأول والثالث للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر ع ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م" و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
loading...

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي بعد اتهامها بخطف طفل

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

خرجت ولم تعد.. زوجة الخصوص في رسالة لزوجها: زهقت منك ومش قادرة أحبك

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

فى الملعب وش السعد.. الثنائي محسن على موعد تاريخى مع الأهلي فى رادس

تعليق ناري من جمال الغندور على قرار CAF بإيقاف وليد أزارو مباراتين

مستشار رئيس تونس: الحكومة الجديدة تمثل الإخوان.. وسمعنا بالتعديل من الإعلام

أسلحة الأهلي تتساقط قبل الوصول إلى رادس

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

الاتحاد التونسي يكشف الفائدة من إيقاف وليد أزارو قبل لقاء الأهلى والترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019
سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي
مميش: افتتاح مركز لتدريب العمالة بالعين السخنة الشهر المقبل.. فيديو
أمير كرارة: عفريت ضربني في الشارع بـ شاكوش ..فيديو
مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟