4 شهور مقبضناش.. عمال النظافة ببني عبيد يشكون تأخر صرف رواتبهم

«راتبنا فين يا حكومة.. مش عارفين نوفر أكل ولادنا»، بتلك الكلمات اشتكى عمال النظافة بالوحدة المحلية بميت سويد التابعة لمركز بني عبيد محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، يشكون من وقف راتبهم الشهري منذ 4 شهور.



وقال "م . م " أحد العمال، في رسالته لـ صدى البلد: «نحن عمال بالوحدة المحلية بميت سويد التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية بقالنا 4 شهور لم يحصل أحد منا على راتبه منذ 4 أشهر.. ولم نتقاضى أي مستحقات مالية».



وتابع: «حرام اللي بيحصل فينا مش عارفين نصرف على ولادنا.. 4 شهور ومفيش حد حصل على راتبه أو أي مستحقات مالية واللي منها بدل مخاطر أو وجبة الغذاء».



وأضاف «بنتعامل مع كل أنواع وأشكال التلوث ومفيش حد بيهتم بينا او بناخد راتبنا في موعده.. وكل ما نشتكي أو نطالب بحقنا يقولوا روحوا اشتكوا للوزير».



يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



