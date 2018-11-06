هنا الزاهد وأحمد حاتم يتقابلان فى العين السخنة لتصوير قصة حب

ينتقل فريق عمل فيلم "قصة حب" إلى العين السخنة من أجل تصوير باقى مشاهد العمل حيث من المقرر أن يمتد التصوير هناك حتى الأسبوع المقبل.



فيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يجسد شخصية كفيف، بعدما تعرض لحادث وتقف بجواره حبيبته وتسانده وتجسدها هنا الزاهد خلال الأحداث، حتى يقوم بإجراء عملية جراحية ويتعافى بعد كثير من المواقف الإنسانية لتعود الأعمال الرومانسية للظهور على الساحة مرة أخرى.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم وياسر الطوبجى وحنان سليمان وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.