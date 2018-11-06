Bohemian Rhapsody يحصد المركز الأول فى شباك التذاكر الأمريكية

حصل فيلم السيرة الغنائي "Bohemian Rhapsody" على المركز الأول بشباك التذاكر الأمريكي بعائدات وصلت إلى 50 مليون دولار بافتتاحيه قوية في أسبوع عرضه الأول.



الفيلم الذي من إخراج المخرج الشهير بريان سينجر، يتناول قصة حياة المغني الراحل الشهير فريدي ميركوري، خلال إعادة تجسيد حفل "Live Aid" الشهير، ويشارك في بطولته الكثير من النجوم من بينهم "رامي مالك وبن هاردي وجويليم لي ولوسي بوينتون وجوزيف مازيلو" وغيرهم.

