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محافظات

تكليف عمر محمود بمنصب مدير الإدارة البيطرية بالداخلة في الوادي الجديد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
الوادي الجديد
الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أصدر اليوم الدكتور عبد الحميد أحمد صابر مدير عام إدارة البيطري بالوادى الجديد قرارا بتكليف الدكتور عمر محمود بمنصب مدير إدارة بيطري الداخلة وسيتولى مهام منصبه صباح اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الدكتور عمر كان يتولى رئيس قسم المجازر بالإدارة البيطرية ومدير مجزر موط بمدينة الداخلة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عبد الحميد أن الحملات البيطرية مستمرة في عمليات التحصين بقري الفرافرة وذلك بعد نفوق عدد من رؤوس الماشية بسبب أمراض بكتيرية. 
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