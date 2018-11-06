محمد منير يحيى حفلا غنائيا بدبى .. 15 فبراير

يحيى الكينج محمد منير حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبى يوم 15 فبراير المقبل، ويعتبر هذا الحفل من أهم الحفلات المقرر أن تشهدها دولة الإمارات خلال عام 2019، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



ويشدو منير بباقة من أروع أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني، ومن المقرر أن يحتفل "منير" خلال الحفل مع جمهوره بألبومه المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أنه يضع حاليا اللمسات النهائية على أغنيات الألبوم.



يذكر أن محمد منير يحاول فى الفترة المقبلة تقديم عدد من الحفلات الغنائية ومن المقرر أن يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

