ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عبير صبري تدخل زنزانة 7 فى الغردقة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
سافرت الفنان عبير صبرى إلى مدينة الغردقة لتصوير دورها فى فيلم "زنزانة 7" والذي تظهر فيه كضيف شرف حيث من المقرر
أن تقضى هناك 7 أيام.

"زنزانة 7" تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخة، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير.

وعلى جانب آخر، تعود عبير صبرى من الغردقة لتصور مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، المقرر طرحه بموسم الشتاء، تحديدًا شهر يناير المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

تعليق ناري من جمال الغندور على قرار CAF بإيقاف وليد أزارو مباراتين

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

السنغال تكشف عن فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين

درة تنشر صورة لها في طفولتها

لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الحرس .. فيديو

صدمة في الأهلي بسبب غياب أزارو عن لقاء الترجي

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

أول قرار من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك الصعب على حرس الحدود

تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة
مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو
السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف
رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019
سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟