عبير صبري تدخل زنزانة 7 فى الغردقة

سافرت الفنان عبير صبرى إلى مدينة الغردقة لتصوير دورها فى فيلم "زنزانة 7" والذي تظهر فيه كضيف شرف حيث من المقرر

أن تقضى هناك 7 أيام.



"زنزانة 7" تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخة، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير.



وعلى جانب آخر، تعود عبير صبرى من الغردقة لتصور مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، المقرر طرحه بموسم الشتاء، تحديدًا شهر يناير المقبل.

