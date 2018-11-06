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فن

طرح البرومو الدعائى لفيلم Spies in Disguise

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Spies in Disguise البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 13 سبتمبر، الفيلم يدور فى إطار أكشن ومغامرات.

فيلم Spies in Disguise من بطولة أصوات ويل سميث، وكارين جيلان، وتوم هولاند، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، وماسى أوكا، ودى جى خالد، ومن إخراج الثنائى نيك برونو، وتروى كوان.

وحقق تريلر الفيلم مشاهدات وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة على الحساب الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب فى خلال 3 أيام، ويدور الفيلم حول تحول أفضل جاسوس فى العالم إلى حمامة، وبالتالى يجب عليه الاعتماد على ضابطه التقنى لإنقاذ العالم.
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