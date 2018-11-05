ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. بكاء أحمد أسامة صديق عبد الوهاب يسرى على الهواء

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:46 م
الراحل عبد الوهاب
الراحل عبد الوهاب يسري
حسام الحارتي
دخل أحمد أسامة، صديق الراحل عبد الوهاب يسري الذي توفي في حادث سيارة أثناء تنظيم منتدى شباب العالم في جولته الأولى، في نوبة بكاء شديدة وذلك أثناء الحديث عنه.

وقال أسامة خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " "عبدالوهاب كان صديق وصاحب بجد ولا ينسى أحدا، ودائما الابتسامة على وجهه لا تفارقه"، مؤكدا أنه قام برسم صورة له لكي يشعر أنه صديقه.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاعتذار لوالدة عبد الوهاب يسرى، الذى توفاه الله في حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى شباب العالم الأول، بسبب التأخير عن تكريم روحه في النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم العام الماضي.
loading...

ترشيحاتنا

كهربا يوجه رسالة غضب لـ أجيري بعد هدفه فى مرمى حرس الحدود

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

صدمة في الأهلي بسبب غياب أزارو عن لقاء الترجي

الزمالك يدرس معاقبة كهربا بعد مهاجمته جهاز المنتخب

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة تيشيرت وليد أزارو

بنص اللوائح.. عقوبة وليد أزارو واجبة النفاذ والاستئناف مرفوض

مستشار رئيس تونس: الحكومة الجديدة تمثل الإخوان.. وسمعنا بالتعديل من الإعلام

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

شاهد.. لحظة وفاة ملاكم إيطالي شهير داخل الحلبة بالضربة القاضية

مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف من مسرب لقطة تي شيرت وليد أزارو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مميش: افتتاح مركز لتدريب العمالة بالعين السخنة الشهر المقبل.. فيديو
أمير كرارة: عفريت ضربني في الشارع بـ شاكوش ..فيديو
مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟