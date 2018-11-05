شاهد.. بكاء أحمد أسامة صديق عبد الوهاب يسرى على الهواء

دخل أحمد أسامة، صديق الراحل عبد الوهاب يسري الذي توفي في حادث سيارة أثناء تنظيم منتدى شباب العالم في جولته الأولى، في نوبة بكاء شديدة وذلك أثناء الحديث عنه.



وقال أسامة خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " "عبدالوهاب كان صديق وصاحب بجد ولا ينسى أحدا، ودائما الابتسامة على وجهه لا تفارقه"، مؤكدا أنه قام برسم صورة له لكي يشعر أنه صديقه.



وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاعتذار لوالدة عبد الوهاب يسرى، الذى توفاه الله في حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى شباب العالم الأول، بسبب التأخير عن تكريم روحه في النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم العام الماضي.

