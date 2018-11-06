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مرأة

احصلي علی شفتين مثاليتين في دقيقة واحدة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:11 ص
احصلي علی شفتين مثاليتين
احصلي علی شفتين مثاليتين في دقيقة واحدة
آية التيجي
تتعرض الشفاه في فصل الشتاء للجفاف، بسبب البرودة الشديدة، ومن ثم نجد أن لون الشفاه بدأ يتغير، ولكن يمكن باستخدام مكونات طبيعية وبسيطة أن تحصل علی شفتين جذابتين بدون بذل الكثير من المجهود، أو الاضطرار إلی اللجوء إلی التكلفة الباهظة.

وفيما يلي سوف ننقل لكم وصفة فعالة في التخلص من غمقان الشقان وتغير لونها، ولك لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي"، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

مكونات الماسك:

ملعقة من السكر البني.
ملعقة عسل ابيض
ملعقة صغيرة فازلين.

طريقة تحضير الماسك:

يتم خلط جميع المكونات، مع بعضها البعض علی أن تضع السكر في المرحلة الاخيرة، حتی لا يذوب.

طريقة الإستعمال:

يتم وضع الماسك علی الشفاه، ثم يتم فرك الشفاه بحركات دائرية، ومن ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.
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