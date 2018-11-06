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محافظات

حرائق سيدي مفرح في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:17 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حرائق سيدي مفرح" للأديب حسن اللمعي، يناقشها الناقد العراقي عذاب الركابي والناقد المصري الدكتور أحمد فرح.

يدير اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن "مختبر السرديات" يُعقد يوم الثلاثاء من كلِّ أسبوع، وهو عبارة عن سلسلة ندوات وورش العمل للقصة والرواية، تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة لدى شباب الأدباء بالإسكندرية وتكوين حلقة تواصل بين الأدباء من الأجيال المختلفة.

ويمد مختبر السرديات جسور المعرفة بين التيار الإبداعي النقدي السكندري وبين المبدعين والنقاد في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وكذلك التواصل مع أحدث الإبداعات العالمية في مجال السرد.
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