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ثقافة

أنشطة وورش متنوعة بالقصور المتخصصة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، أمس أنشطة متنوعة منها عرض فانوس سحري وقصة مصورة، وورشة إيتامين وأشغال خرز، وورشة رسوم أطفال، وورشة سجاد و طين صلصال، وذلك بمدرسة شبرا البلد.

كما أقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بروفة فرقة الفنون الشعبية للطفل.

كما أقام فرع ثقافة كفر الشيخ بقصر ثقافة برج البرلس احتفالية اليوم الواحد المكثفة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وأشار د. إبراهيم حسين بكلية أداب جامعة كفر الشيخ إلى معركة البرلس ، أعقبها ورشة فنية للموهوبين لأطفال القرية، وفى الختام أقيمت أمسية شعرية لشعراء البرلس وبلطيم.
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