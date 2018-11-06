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اليوم..مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تشارك مكتبة الإسكندرية، اليوم، في مؤتمر المكتبات السنوي الذي ينظمه معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية في نسخته الخامسة؛ وذلك بمركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2018.

يأتي المؤتمر في إطار معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والثلاثين. ويجذب هذا المؤتمر السنوي خبراء مجتمع المكتبات من العالم العربي وجميع أنحاء العالم.

وتشارك رانيا عثمان؛ رئيس قسم مكتبات المستقبل بمكتبة الإسكندرية، في المؤتمر بعرض حول مشروع "المعايير العربية للمكتبات" بمكتبة الإسكندرية بعنوان «معيار وصف المصادر وإتاحتها (RDA): الجديد والمحَدَّث، والترجمة العربية قريبًا» والذي سيُعرض ضمن الجلسة (D)، التي ستقام يوم الخميس 8 نوفمبر 2018.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقدم برامج تغطي مدًى واسعًا من المواضيع التي تهم المكتبيين في المكتبات الأكاديمية، والحكومية، والعامة، والخاصة، ويوفر لهم فرصة مميزة للتواصل مع نظرائهم من المكتبيين حول الوطن العربي، ومشاركة كل ما هو جديد في مجال المكتبات والمعلومات.
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