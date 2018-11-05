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مهاب مميش: قناة السويس لم تتأثر بما حدث في ثورة يناير ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قناة السويس يتم تأمينها برا وبحرًا وجوًا على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن المجرى الملاحى فى الفترة الماضية لم يتوقف ثانية واحدة ولم يتأثر بما يحدث سواء فى ثورة 25 يناير أو أى شيء آخر.

وأشار إلى أنه لا خوف على قناة السويس من الطرق الجديدة، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعتبر من أسرع وآمن القنوات المائية.

وأوضح أن التنوع فى مصادر الاستثمار مطلوب، وكشف أن هناك مشروعات كثيرة تتم فى المنطقة الصناعية، موضحا أن القناة تشترط أن يكون هناك 90% من العمالة مصرية.
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