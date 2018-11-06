فرع جنوب سيناء يناقش ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر الإسلامى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء, فعاليات متنوعة ببيت ثقافة دهب, بدأت بعقد محاضرة تثقيفية بعنوان " ثقافة الحوار والإختلاف فى الفكر الإسلامى " ألقاها ياسر محمود عطية معلم أول بالمنطقة الأزهرية , بحضور عددًا من طالبات المعهد الأزهرى بدهب.



تحدث خلالها عن الحوار والجدال والمناقشة والمناظرة من حيث التعريف والمفهوم ووجه الإختلاف بينهم, كما تطرق إلى أن الإختلاف سنة كونية من سنن الله عز وجل , أعقبها عقد محاضرة تمكين ثقافى بعنوان " رعاية المعاقين القابلين للتعلم " ألقاها محمد عبد الرازق معلم أول تربية خاصة بالتربية والتعليم , تناول خلالها تعريف الإعاقة من حيث المعنى والمفهوم , وأنواع وأسباب الإعاقة وأهمية الإكتشاف المبكر للإعاقة , وأختتم بكيفية مراعاة المعاق ذهنيًا وطرق العلاج وأنواعه سواء كان علاج سلوكى أو عن طريق العقاقير الطبية .



كما استقبل بيت ثقافة دهب مجموعة من تلاميذ مدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية , حيث أقيمت جلسة قراءة حرة وحكى قصصى لقصص من القرآن الكريم بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء