وزير الري: التزام الفلاحين بمساحات الأرز أسهم في حل أزمة المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه لأول مرة العام الماضي يصدر قرار بالتوافق بين وزارتي الري والزراعة والبرلمان بتحديد المساحة المخصصة لزراعة الأرز.



وأشار "عبد العاطي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز كانت 724 ألف فدان، معقبا: «حصل إلتزام كبير من الفلاحين بهذه المساحات».



وأضاف وزير الري، أن التزام الفلاحين بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز أسهم كثيرا في حل أزمات المياه، موضحا أن أزمة وصول المياه للنهايات قلت كثيرا عن السنوات السابقة.





