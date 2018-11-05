خبير اقتصادي: السيسي تطرق إلى قضايا لا يمكن مناقشتها في الأمم المتحدة

كشف تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أن مصر قدمت رسالة واضحة وصريحة خلال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ إلى العالم أجمع.



وأضاف ممتاز خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الموجودين في المؤتمر شاهدوا تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جميع المشاركين وقام بالإجابة عن جميع التساؤلات بمهنية وحكمة.



وقال ممتاز، ، إن مصر تجاوزت الخطر وبدأت تبني نفسها بنفسها، وقادرة على تجميع بلدان العالم في مؤتمر مثل هذا.



وكشف عن فوائد المؤتمر، وقال انه يمثل امتدادا في إفريقيا وأوروبا ودول العالم عن طريق أبنائهم الذين شاركوا في منتدى شباب العالم، وهناك قضايا كثيرة لا يمكن مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ولكن يتم مناقشتها بالتوازي في هذه المؤتمرات.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع الجميع بصراحة ورد على جميع الأسئلة التي وجهها إليه الشباب المشاركون في منتدى شباب العالم.



وكشف ممتاز، أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق مصر فائضا في الموازنة العامة خلال العام المقبل بنحو 1% إلى 1.5% وذلك لأول مرة في تاريخها.



