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مرأة

4 أعراض تصيبك عند حدوث التهاب بطانة الرحم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
٥ اعراض تصيبك عند
٥ اعراض تصيبك عند حدوث التهاب بطانة الرحم
آية التيجي
يحدث التهاب بطانة الرحم؛ عند العثور على خلايا فيها بمكان آخر من الجسم، وقد يحدث هذا الأمر كل شهر، ويأتي تزامنا مع فترة الطمث.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ تتفاعل هذه الخلايا بنفس الطريقة مع تلك الموجودة في الرحم، وهو ما يجعلها تسبب في بعض الاعراض الخطيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشمل الأعراض، ما يلي:

١- الألم.

٢- الشعور بالإرهاق أثناء فترات الطمث.

٣- مشاكل الأمعاء والمثانة.

4- الشعور بالثقل خلال فترات الطمث.

وأوضحت الصحيفة انه لا توجد أسباب معروفة للاصابة بالتهاب بطانة الرحم، ولكنه قد يكون وراثيًا، ويرتبط بمشاكل في جهاز المناعة أو التعرض للمواد الكيميائية.

ويركز العلاج علی تخفيف الألم وتحسين الحالة؛ لكي تستطيع المرأة أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، ويمكن أن تشمل طرق العلاج، الجراحة أو استخدام العلاج الهرموني.
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