النقد العربي يطلق مبادرة عربسبات..غدا

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" التابعة لصندوق النقد العربي اجتماعها الخامس، غدا الأربعاء، والذي يستمر لمدة يومين، بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 60 مشاركا.



ويستعرض الاجتماع تجارب الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات تطبيق أحدث الأدلة والمنهجيات الإحصائية المتعارف عليها دوليًا، خاصة فيما يتعلق بنشر البيانات والحسابات القومية الربعية، وإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات مالية الحكومة.



ويتضمن جدول الأعمال، عددًا من المواضيع المهمة الأخرى، نذكر منها: "إحصاءات التنمية المستدامة، ومؤشرات الفقر والرفاه الاجتماعي".



يحضر الاجتماع بصفة مراقب كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ولجنة "إيرفنج فيشر" المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجلس النقدي الخليجي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك فرنسا المركزي.