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مميش: الأنفاق والكباري تعيد سيناء إلى الوطن

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن سيناء تمثل 20% من مساحة مصر، موضحًا أنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة تم إهمال سيناء وتم تركها بدون تنمية. 

وأضاف "مميش"، خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، من شرم الشيخ، أن الأنفاق والكباري التي تمت جاءت لتعود سيناء الى قبل الوطن والجميع يشعر بالأمن والأمان.

وأوضح أن المستثمر لا يقوم بعمل أى مشروع إلا بعد أن يطمئن ويعلم أن هذه المناطق بها أمن وأمان.
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