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حوادث

خرجت ولم تعد.. زوجة الخصوص في رسالة لزوجها: زهقت منك ومش قادرة أحبك

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
ابراهيم الهوارى
"أنا خلاص مش قادرة أعيش معاك تانى وأكمل حياتى معاك وزهقت منك وقررت الهروب من حياتنا لأن خلاص مش قادرة أحبك"، كانت آخر كلمات الزوجة الهاربة بعد ترك منزلها دون أسباب.

بعد تفكير عميق وصل بها إلى طريق مسدود أمسكت الزوجة الصغيرة بورقة وقلم وكتبت رسالتها للزوج الذى لم يكن يتوقع هروب زوجته الصغيرة بعد 60 يوما من الزواج.

وقف الزوج يقرأ الرسالة التي تركتها زوجته داخل غرفة النوم، يفرك بكلتى يديه ويمسك جبهته، بعد أن دقق النظر مرة أخرى في الرسالة.

جلس الزوج المكلوم يفكر ماذا سيفعل فى الفضيحة التي ألمت به، خرج متوهجا من منزله إلى أسرتها للبحث عنها وأقاربها، لكن كل محاولاته فشلت.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، بتلقيه بلاغا من المدعو "عبدالله. م" مقيم بمنطقة الخصوص مفاده أن زوجته "ص. ع" تركت منزل الزوجية بعد مرور شهرين على زواجهما.

وقال الزوج إن زوجته تركت له خطابا تعلل به مغادرتها المنزل وأنها "زهقت منه ولم تعد تحبه"، تحرر محضر رقم 5940 إدارى قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.

وتركت زوجة رسالة إلى زوجها قبل مغادرتها المنزل بعد زواج لمدة شهرين قالت فيها: "أنا خلاص مش قادرة أعيش معاك تانى وأكمل حياتى معاك وزهقت منك وقررت الهروب من حياتنا لأن خلاص مش قادرة أحبك".

وعندما عاد الزوج من عمله لم يجد زوجته داخل الشقة وظل منتظرا على أمل رجوعها، ولكنها لم تأت ثم عثر على الرسالة، وعلى الفور قام بالذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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