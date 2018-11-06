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ثقافة

التكافل الاجتماعي طريق للسلم بثقافة السويس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، وأقام قسم الفنون التشكيلية ببهو القصر معرض رسومات كاريكاتير تضمن رسومات للفنان عاطف سالم ورواد القصر.

كما استمر الفرع بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية إدارة شمال السويس التعليمية فى عمل ورشة التدريب على "الإرتجال والتمثيل والإلقاء، وبناء النص"، إخراج كامل عبد العزيز، بمدرسة توفيق حسان، وبحضور مدارس 15 مايو، ذكي نجيب محمد، الصباح الإعدادية بنات، الملك فيصل بنات، توفيق حسان، الخليفة المأمون الإعدادية والإبتدائي، أحمد عبده، طارق بن زياد، علي بن أبى طالب، الجدير بالذكر أن الورشة تستمر حتى ٨ نوفمبر الجارى.

كما أقيمت محاضرة بالمكتبة العامة بقصر ثقافة السويس بعنوان "التكافل الاجتماعى طريق للسلم الاجتماعى" حاضرها الأديب عادل أبو عويشة"، تحدث فيها عن معنى التكافل الاجتماعي، وأنه لابد من تضامن أبناء المجتمع ومساندتهم لبعض سواء كانوا أفراد أو جماعات صغارًا وكبارًا رجالًا ونساءً حكامًا ولابد من اتخاذ مواقف إيجابية بدوافع إيمانية نبيلة تهدف إلى غاية سويةً.

وفى بيت ثقافة كبريت عقدت محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية بشارعنا المصرى" حاضرها أحمد صابر، أكد فيها أهمية دور النشء فى المجتمع والمنزل والمدرسة فهم مستقبل الوطن، مشيرًا لضرورة التمسك بمنظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى دائمًا، وأن الجهاز المناعى فى المجتمعات يتمثل فى منظومة القيم السائدة فى هذه المجتمعات.
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