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برلمان

نائب: العشوائيات سبب رئيسي في انتشار التوك توك

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب يحى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن التوك توك ظاهرة مزعجة، تتنافى مع التطور الحضاري، مشيرًا إلى أنه لولا العشوائيات، لما دخلت التوك توك مصر، فضلًا عن وجود بعض المصالح الخاصة.

وأضاف "الكدواني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن انتشار التوك توك، أدى إلى ترك الحرفيين مهنهم، وترك الأطفال لمدارسهم، كونه وسيلة كسب سريعة.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إلى مجموعة الجرائم المنتشرة بسبب التوك توك، من اغتصاب وخطف وسرقة، فضلًا عن أنه أصبح يشكل خطرًا كذلك على صاحب المركبة.

وطالب النائب بوقف استيراده وغلق أماكن معدات التجميع الخاص به، إضافة إلى حصر المركبات الموجودة حاليًا، وإصدار ترخيص لها.

وأوضح عضو البرلمان، أن قانون المرور المزمع إصداره من قبل البرلمان، يعطي الحق لرئيس الوزراء، حظر أي وسيلة مواصلات قد تشكل خطرًا على الأمن العام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح، خلال كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، على هامش منتدى شباب العالم، بأن التوك توك سبب مشكلة كبيرة جدًا في مصر، منها أنه ساعد على عدم ممارسة الشباب للرياضة، ما أدى إلى زيادة أوزانهم في سن الـ30، ما اعتبره خطرا كبيرا على صحة الشباب.
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