ثقافة سوهاج تناقش..التعصب والتشدد مرض قديم وحديث

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام قصر ثقافة طهطا محاضرة مكتبية بعنوان " التعصب والتشدد مرض قديم وحديث " حاضرها بهاء الدين رمضان، بمعهد عطية الله الازهري بالصوامعة، وفى نادى أدب قصر ثقافة سوهاج عقدت أمسية شعرية بحضور كوكبة من شعراء سوهاج ودار السلام، حيث تبادل القصائد الشعرية المتنوعة، بجانب الإستماع إلى المواهب الشابة.



بينما افتتح الفنان ممدوح السمان معرض للفن التشكيلى ببنى حميل، والذى يستمر لمده عشرة أيام، ويضم نتاج الورش التى أقيمت بالموقع.