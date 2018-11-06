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رياضة

رزق: ثقتنا كبيرة فى لاعبى كرة اليد ونشكر الجهاز الفني لبورسعيد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أشاد أحمد توفيق رزق، عضو مجلس إدارة نادى بورسعيد الرياضى، والمشرف على فريق كرة اليد، بمجهودات جهاز كرة اليد بالنادى برئاسة الكابتن عصام بركات، والكابتن احمد عبدالحليم .

وأكد رزق، أن فريق كرة اليد الأول يعتبر واجهة النادى بجانب الألعاب الأخرى التى يشارك فيها النادى مؤكدًا أن وجود نادى بورسعيد بدورى المحترفين هو أمر طبيعى لبطل أفريقيا والدورى والكاس رغم الصعوبات الكثيرة إلا أن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ونتابعهم عن قرب دائما .

وأعرب عضو مجلس إدارة نادى بورسعيد عن ثقتهم فى الجهاز الفنى واللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم فى الدورى والكأس هذا الموسم.

من ناحية أخرى وجه الشكر إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على إهتمامه ومتابعته لنشاط كرة اليد بشكل خاص والفرق الرياضية بنادى بورسعيد بشكل عام.
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